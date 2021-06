Einreiseverordnung: Die neuen Regeln ab 1. Juli

Wenn am 1. Juli der europäische Grüne Passes in Kraft tritt, gilt auch für Österreich eine neue Einreiseverordnung. So müssen Personen, die aus Ländern mit geringem epidemiologischen Risiko einreisen, glaubhaft machen, dass sie sich innerhalb der letzten zehn Tage ausschließlich dort aufgehalten haben. Wenn dieser Nachweis nicht vorliegt, ist binnen 24 Stunden ein Covid-Test vorzunehmen, heißt es in der Verordnung, die am späten Freitagabend veröffentlicht wurde.