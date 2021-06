Screening, wo Fotovoltaik in Neusiedl am See passt

Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung in Neusiedl am See gab es – wie berichtet – politische Diskussionen über die 217 Hektar große Eignungszone für Fotovoltaik-Freiflächen in der Stadt. Der Grundsatzbeschluss für die Zonierung wurde nun doch einstimmig beschlossen. Allerdings schaut man als Erstes, welche Dächer geeignet sind.