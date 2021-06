Bestimmte Kriterien: Wie ein Pool versichert ist

Ich kenne aber niemanden, der sein Schwimmbecken direkt an das Leitungswassersystem angeschlossen hat, und habe dazu auch nichts in meinen Versicherungsunterlagen gefunden“, wandte sich die Niederösterreicherin an die Ombudsfrau. Auch ein Anruf bei der Poolfirma hätte ergeben, dass man dort in zehn Jahren erst zweimal den Kundenwunsch nach Anschluss an die Wasserleitung umgesetzt hätte.