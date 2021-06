Spanferkel-Statue in Rom mit rotem Lack beschmiert

Bei dem Spanferkel handelt es sich um ein Werk, das der Künstler Amedeo Longo im Auftrag des RUFA-Instituts - der Kunst-Universität in Rom - als Hommage an Roms Kulinarik geschaffen hat. „Porchetta“ (Schweinefleisch mit Kräuterfüllung, im Ofen geröstet) ist eine typisch römische Spezialität, die von Lokalen in Trastevere angeboten wird.