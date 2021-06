„Makaberes“ Spanferkel sorgt in Rom für Empörung

Tierschützer demonstrierten am Dienstag auf der Piazza della Malva für die Entfernung der Installation. Sie forderten „Respekt für Schweine“, die zu den am meisten getöteten und geschlachteten Tieren in der westlichen Welt gehören. „Wir verlangen, dass die Gemeinde und die Bürgermeisterin Virginia Raggi diesen Schrecken sofort beseitigt“, so der LAV-Verband.