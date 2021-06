Impfintervalle für neue Termine werden verkürzt

Landesamtsdirektor-Stellvertreter Wolfgang Wlattnig freute sich, dass in der Steiermark die Ampel auf „grün“ stehe und ging ebenfalls auf die Änderung bei den Impfintervallen ein. „Die Verkürzung der Impfintervalle bei Biontech/Pfizer, Moderna sowie AstraZeneca betrifft nur Termine, die in den nächsten Tagen neu vergeben werden. Alle bereits vergebenen Termine bleiben bestehen, da es terminlich und logistisch nicht anders möglich ist. Darüber hinaus stoßen wir bei den Impfstraßen und Impfordinationen - allein nächste Woche werden 100.000 Impfungen durchgeführt - bereits an die Kapazitätsgrenzen“, betonte Wlattnig und ergänzte: „In Kooperation mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten bieten wir in den kommenden Wochen eine besonders niederschwellige Möglichkeit zur Impfung an: Den Impfordinationen werden rund 60.000 Impfdosen von AstraZeneca zur Verfügung gestellt, über die sie frei verfügen können. So können Personen auch ohne Anmeldungen von den Hausärztinnen und Hausärzten geimpft werden.“