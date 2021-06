Verhandlung gescheitert: Aus für Skigebiet Koralpe

Die SW Koralpe rund um Dietmar Riegler hat in einem Schreiben mitgeteilt, dass der Skibetrieb auf der Koralpe eingestellt wird und die Lifte in der kommenden Wintersaison nicht mehr in Betrieb genommen werden. Riegler war bereit, mit seinen Unternehmen weitere umfangreiche Investitionen zur Sicherung der touristischen Zukunft des Skibergs vorzunehmen.