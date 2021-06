Video: Trae Young besiegt Bucks im Alleingang

Es war ein wahrer Krimi: Lange Zeit schienen sich die Bucks ihres Sieges sicher und fast hätte es auch gereicht, wäre da nicht dieser Trae Young, der das Spiel in den letzten Minuten doch noch in einen knappen Sieg für die Hawks lenkte. Die bislang wohl stärkste Partie seiner Karriere krönte Atlantas Point Guard dabei mit 41 Punkten, elf Assists und sieben Rebounds. Mit 22 Jahren ist das bisher noch niemandem gelungen. Am Samstag haben Giannis Antetokounmpo und Co. nun die Chance, auszugleichen. Die Highlights des ersten Aufeinandertreffens sehen Sie hier.