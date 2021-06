FP-Doppelpass beendete Verkehrsdebatte

Keine Diskussion

Doch kaum war die aktuelle Stunde vorbei, wurden die Krallen wieder ausgefahren. Zur Diskussion standen die zwei Gratis-Parkstunden am Freitag und Samstag in der Innenstadt, zu der es allerdings nicht kommen sollte. Rudi Federspiel (FP) und Janine Bex (Grüne) meldeten sich als erste zu Wort, gesehen wurde vom Vorsitzenden und Vize Markus Lassenberger (FP) aber nur Federspiel. Der beantragte sofort das Ende der Debatte. So durfte sich nur noch BM Georg Willi dazu äußern. Ob das zu Ende gedacht war?