Girls‘ Day in Tirol: 402 Mädchen nahmen Teil

Nach dem Corona-bedingten Ausfall des Girls’ Day im vergangenen Jahr und der Verschiebung vom April in den Juni dieses Jahres standen tirolweit 402 Mädchen in den Startlöchern. Am Donnerstag besuchten sie eines der insgesamt 46 Unternehmen, die am heurigen Aktionstag zugunsten eines erweiterten Berufsspektrums von Mädchen und jungen Frauen teilnehmen.