Altacher verpflichten zwei Jugend-Nationalspieler

Lukas Parger: „Ich habe mich vom ersten Training an sehr wohlgefühlt in Altach und bin herzlich aufgenommen worden. Besonders das professionelle Umfeld und die Trainingsbedingungen haben mich überzeugt. Ich möchte die Vorbereitung jetzt bestmöglich nutzen, um die Spielidee der Mannschaft zu verinnerlichen und versuche, von den erfahrenen Spielern zu lernen. Mit dem Wechsel in die Bundesliga geht ein Kindheitstraum in Erfüllung.“