Es geschah am hellichten Tag

Beim beliebten „Krone-Verbrechen“-Podcast gibt es neue Folgen: Martina Prewein (Kronen Zeitung) und Mischa Kronenfels (Kronehit-Chefredakteur) entführen Sie akustisch in die Welt aufsehenerregender Kriminalfälle. In dieser Folge das bislang ungelöste Rätsel rund um das mysteriöse Verschwinden von Mirko aus Wien in 1995.