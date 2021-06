Harry und Meghan „leben auf gestohlenem Grund“

Enteignet, versklavt, ermordet

Im Gespräch mit der 60-jährigen Stammesvorsitzenden Eleanor Fishburn kam heraus, dass sich auf dem Land ein Drama abgespielt hat. Die Bewohner wurden in der Kolonialzeit enteignet und versklavt, zehntausende Ureinwohner wurden während des kalifornischen Genozids Mitte des 19. Jahrhunderts ermordet. Die Barbareño-Chumach, von denen es heute nur noch 100 gibt, erhielten zwar als Entschädigung einige Grundstücke in der Umgebung, diese liegen aber in einer Überflutungszone, sodass Stammesangehörige bei der Flutkatastrophe 2018 alles verloren.