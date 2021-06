Prinz Edward: Situation mit Harry „sehr traurig“

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben in den letzten Monaten für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Mit schweren Vorwürfen gegen die Royal Family traten die Sussexes nicht nur im Interview mit Oprah Winfrey an die Öffentlichkeit, der 36-Jährige sprach zudem in seiner Doku „The Me You Can‘t See“ über seine psychischen Probleme und prangerte in einem Podcast-Talk das schlechte Verhältnis zu seinem Vater Prinz Charles an.