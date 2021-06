Öko-Hühnerfütterung steht vor dem Aus

„Die Gentechnik-Freiheit bei der Fütterung von Hühnern, Gänsen und Co. ist in großer Gefahr. Wir appellieren daher an alle großen heimischen Ketten, ihren Teil beizutragen und aktuelle Preissteigerungen für natürliche Bohnen mitzutragen. Denn es wäre ein fatales Signal für die Umwelt, wenn Österreich bei der Geflügelproduktion jetzt den vorbildlichen Weg verlässt. Das wäre auch gegen den Willen der Konsumenten“, warnt Global-2000-Expertin Mag. Brigitte Reisenbauer vor der prekären Situation für unsere Züchter.