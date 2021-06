Zwei Dealer im Pongau hatten 20 Abnehmer

Die beiden Beschuldigten stehen im Verdacht, zumindest seit September 2020 bis zur Festnahme Mitte April 2021 im gemeinsamen Zusammenwirken einen florierenden Suchtgifthandel im Bezirk St. Johann im Pongau betrieben zu haben. Bislang forschten die Beamten 20 Suchtgiftabnehmer aus. Aufgrund der Ermittlungen sowie Zeugenaussagen organisierte der 25-jährige Serbe die Ankäufe zwischen den bislang unbekannten Dealern in Wien und seinem 34-jährigen österreichischen Komplizen. Der 34-jährige führte die Beschaffungsfahrten von Wien in den Pongau durch. Der 25-jährige Serbe steht im Verdacht, seit zumindest Anfang 2015 bis Mitte April 2021 ca. 1,2 Kilogramm Heroin angekauft und gewinnbringend in den Verkehr gesetzt zu haben. Beide sitzen derzeit in der Justizanstalt Salzburg in Untersuchungshaft.