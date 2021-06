Zehnlingsgeburt in Afrika war von Mutter erfunden

Behörde fand keine Babys oder Kaiserschnittnarben

Nun weiß man auch wieso: Sie sind der Fantasie der Mutter entsprungen. Die Gesundheitsbehörde erklärte, nach Ermittlungen habe man keine Beweise für die Existenz der Kinder gefunden. „Die Ergebnisse unserer vorläufigen Untersuchung haben noch einmal bestätigt, dass es keine Zehnlinge im Steve Biko Academic Hospital gab, und dass es keine Möglichkeit gibt, dass das Tshwane District Hospital, das nicht einmal in der Lage ist, Zwillinge zu entbinden, zehn Babys entbinden kann.“ Auch in anderen Spitälern gebe es keine Protokolle über so eine Geburt. Die Frau habe zudem keine Kaiserschnittnarben gehabt.