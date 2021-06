Wer ist der EM-Favorit?

Liebe Fußballfreunde, haben Sie gestern auch mit dem österreichischen Team mitgefiebert? Und wer ist Ihr Favorit auf den EM-Titel? Ich gestehe, mich haben Fussball-Meisterschaften aller Art in jüngeren Jahren wesentlich mehr interessiert. Auch habe ich mit einem nicht ganz unbeträchtlichen Teil meines Taschengeldes dazu beigetragen, dass die Mitarbeiter der international tätigen italienischen Unternehmensgruppe mit den berühmten Fußballer-Bildchen nicht am Hungertuch nagen mussten. Inzwischen ist die Sammlerleidenschaft ähnlich erloschen wie die Spielfreude so mancher Teams. Absolut enttäuschend - vor allem nach der tollen Quali - war der Auftritt der Türken. Die Heimfahrkarte ist wohl verdient. Gewisse Gruppenspiele haben aber auch für die gemäßigteren Fussballfans ihren Reiz. Und gerade zu tolle Auftritte wie jeder von Alaba & Co. in der gestrigen Halbzeit, machen wieder Lust auf diesen Sport. Als souveräner Gruppenzweiter steht Österreich also nun in der Runde der letzten 16 Teams und muss nicht zittern, als einer der besten vier Dritten weiterzukommen. Überzeugt hat die Notbremse, die kein frühes Favoritensterben vorsieht, aber nicht jeden. Kolumnist Harald Petermichl hat es wunderbar auf den Punkt gebracht, indem er schrieb: Die gute Nachricht vorweg: Es kommen ohnehin fast alle weiter, denn von 24 Teams muss gerade mal ein Drittel nach Hause ötteln, während die restlichen 16 ungerührt weiter ihren Dienst verrichten dürfen, egal in welchen Grotten sie bisher gekickt haben. Wer seine Kolumne in der sonntäglichen Printausgabe verpasst hat, kann dies online tun. Hier finden Sie wie gewohnt auch weitere Geschichten und Nachrichten aus dem Ländle. Allen Fußballfans sei an dieser Stelle auch unsere Online-Rubrik „EURO-Spezial“ empfohlen! Weiterhin unterhaltsame und spannende Spiele wünscht Ihnen, Sonja Schlingensiepen