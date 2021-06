Herzogin Meghan: Archie ist ein kleiner Büchernarr

Herzblut in das Werk gesteckt

Die ehemalige „Suits“-Darstellerin habe ihr ganzes Herzblut in das Werk gesteckt. „Man kann süße kleine Momente finden, die wir darin versteckt haben - meine Lieblingsblume und sogar die Lieblingsblume von der Mutter meines Manns, Vergissmeinnicht. Wir wollten sicherstellen, dass diese darin enthalten sind. Sehr viele besondere Details und viel Liebe ist in dieses Buch geflossen“, erklärte Meghan stolz.