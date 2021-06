Rund 100 Feuerwehrleute bei Brand in Abfallfirma

Bei einem Brand am Gelände einer Abfallaufbereitungsfirma in St. Michael in der Obersteiermark (Bezirk Leoben) waren Samstagnachmittag mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Das Feuer habe sich im Gewerbe- und Sperrmüll von selbst entfacht, hieß es seitens der Einsatzkräfte. Verletzt wurde zum Glück niemand.