Zu viele Pausen: FFP2-Maske bei Amazon untersagt!

Das berichtet die „Tagesschau“ auf Basis von Recherchen des NDR, WDR und der „Süddeutschen Zeitung“. Demnach dürfen die Beschäftigtem im Amazon-Versandlager in Winsen nahe Hamburg bei der Arbeit nur die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten OP-Masken tragen, nicht aber die hierzulande in der U-Bahn wie beim Greißler verpflichtenden FFP2-Masken. In dem Amazon-Lager seien Informationszettel ausgehängt worden, auf denen die FFP2-Maske explizit durchgestrichen ist, wird berichtet.