Viel zu oft mit wenig Hirn auf die Zugspitze

Weil die Seilsicherungen im oberen Bereich der „Stopselzieherroute“ vielfach nach wie vor unter dem Schnee versteckt liegen, hat die BR Ehrwald zuletzt 15 Schneestangen als Orientierungshilfen am Grat neu eingesetzt. So will man verhindern, dass die Bergsteiger direkt auf die bereits sichtbare Bergstation zusteuern und dann in Bergnot geraten. „Wenn einer einmal eine falsche Spur gelegt hat, folgen andere fast blind.“