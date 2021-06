„Der Juni ist jetzt bereits um drei Grad zu warm“

Ja, die Gewittergefahr nimmt von Tag zu Tag zu. Schon am Montag könnte es am Abend vereinzelt Gewitter geben, die ziehen aus Bayern zu uns. Aber nicht flächendeckend. In den nächsten Wochen könnte sich daher die Dürresituation extrem zuspitzen. In ganz Oberösterreich hat es um 70 bis 80 Prozent weniger Niederschläge als sonst im Juni gegeben, in Kremsmünster zum Beispiel sogar um ganze 91 Prozent. Das kann vor allem für Landwirte zum Problem werden.