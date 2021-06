Wo die Politiker den Sommerurlaub verbringen

Kräftig in die Pedale tritt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Ende Juli radelt er sieben Tage lang mit Lebensgefährtin Julia von Oberwart in ihre deutsche Heimatstadt Aalen-Ebnat. Stolze 660 Kilometer müssen die beiden zurücklegen. „Einen guten Teil der Strecke wollen wir entlang der Donau unterwegs sein und die Landschaft genießen. Als Zwischenstationen sind Berndorf, Melk, Linz, Passau, Pfeffenhausen und Rennertshofen vorgesehen“, erklärt Doskozil. Der SPÖ-Politiker fährt mit seinem Mountainbike – übrigens kein E-Bike! Nach der sehr sportlichen Radtour will der Landeshauptmann noch ein wenig mediterrane Meeresluft schnuppern. Er fasst ein verlängertes August-Wochenende in Kroatien ins Auge: „Alles ist offen. Fix geplant ist noch nichts.“