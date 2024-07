„Die finanzielle Lage ist angespannt“

„An einem Strang ziehen“

Ein geplantes Gemeindepaket sei zudem am Widerstand der ÖVP gescheitert. Der SPÖ-Gemeindevertreterverband betonte, man hätte sich für die Aufstockung der Bedarfszuweisungen „parteiübergreifende Unterstützung“ erwartet. „Anstatt zu kritisieren, sollten wir gemeinsam an einem Strang ziehen“, so Präsident Erich Trummer.