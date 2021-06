„Dafür gibt es keine Faustregel!“

Bevor der Körper im Wasser die nicht lebensnotwendigen Funktionen abschaltet, vergeht einige Zeit. „Man kann die Wassertemperatur in Minuten umrechnen“, informiert Kirchebener. „Der Inn hat aktuell 8,6 Grad, so verbleiben knapp 9 Minuten, um das rettende Ufer zu erreichen. Wer bei Bewusstsein ist, sollte zwischen 30 und 40 Grad gegen die Strömung schwimmen, auf diese Weise kommt er am ehesten an Land.“