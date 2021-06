Forscher fordern Verbot autonomer Kampfroboter

In Lybien wurde „rote Linie“ überschritten

Der Einsatz der türkischen Kamikaze-Drohnen in Libyen als erster dokumentierter Fall des Einsatzes autonomer Waffen in einem bewaffneten Konflikt zeige, dass eine „rote Linie“ überschritten worden sei. Der Einsatz der STM Kargu-2 in Lybien, bei dem kein Kontakt zwischen einem menschlichen Piloten und der autonomen Lenkwaffe bestanden habe, entspreche genau jenem Szenario, vor dem die Forscher immer gewarnt hatten. Autonome Killerroboter zu verbieten, bevor sie zum Einsatz kommen, sei gescheitert. „Der Bedarf für einen Vertrag ist nun dringender als je zuvor.“