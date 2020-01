Erdogan darf türkische Truppen nach Libyen senden

Das türkische Parlament hat am Donnerstag der Entsendung von Truppen nach Libyen zugestimmt. Eine Mehrheit von 325 Abgeordneten stimmte in einer Sondersitzung für einen Antrag der Regierung, die Entsendung von Soldaten in den nordafrikanischen Krisenstaat zu ermöglichen. Präsident Recep Tayyip Erdogan will die international anerkannte Regierung in Tripolis in ihrem Kampf gegen den abtrünnigen General Khalifa Haftar unterstützen. US-Präsident Donald Trump warnte Erdogan allerdings umgehend vor einem militärischen Eingreifen in Libyen.