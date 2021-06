Lothar Matthäus: „David Alaba war überehrgeizig!“

Analyse der Legende! Interwetten-Experte Lothar Matthäus nimmt die 0:2-Niederlage des ÖFB-Teams beim EURO-Spiel gegen die Niederlande noch einmal genau unter die Lupe. Seine Meinung zur Elfmeter-Szene: „David Alaba war überehrgeizig!“ Was der ehemalige Weltklasse-Spieler sonst noch zum Auftritt der Österreicher zu sagen hatte und wie er die Ausgangslage vor dem „Finalspiel“ in der Gruppe C gegen die Ukraine einschätzt, sehen und hören Sie oben im Video!