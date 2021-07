Hjulmand emotional: „Haben so viel durchgeamcht“

„Ich kann es mit Worten nicht beschreiben, wie sehr ich das Team und die Spieler bewundere. Sie haben so viel durchgemacht.“ Dänen-Coach Kasper Hjulmand zeigte sich nach nervenaufreibendem Aus im EM-Halbfinale gegen England emotional. Und er zeigte auch Größe. Auch wenn er sich über den England zugesprochenen Elfmeter „schon ärgert“, würdigte er seinen Kollegen, England-Teamchef Gareth Southgate, in geradezu salbungsvollen Worten. Sein Statement in voller Länge sehen Sie hier im Video.