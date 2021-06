Ab 21 Uhr LIVE: Niederlande gegen Österreich

Österreichs Nationalmannschaft hat heute in Amsterdam das nächste Erfolgserlebnis bei der Fußball-EM im Visier. Nach dem Auftaktsieg gegen Nordmazedonien soll es auch gegen die Niederlande Punktezuwachs geben, allerdings ist die Aufgabe ungleich schwieriger als gegen den EURO-Neuling. Die „Oranjes“ gelten als Favorit in Gruppe C, genießen Heimvorteil und lieferten beim 3:2 gegen die Ukraine eine über weite Strecken überzeugende Leistung ab. Und: Österreich muss auf Marko Arnautovic verzichten. Mit dem sportkrone.at-Ticker und via Zattoo sind Sie ab 21 Uhr hautnah mit dabei!