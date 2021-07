Kane: „Hätte schon vorher Elfer bekommen müssen“

War es ein Elfmeter oder nicht? Selbst der Siegtorschütze der Engländer, Harry Kane, traute sich nach dem Aufstieg seiner Mannschaft ins Finale nicht über ein finales Urteil drüber. „Während des Spiels dachte ich schon, dass es ein Elfer ist, aber ich werde mir die Szene noch einmal anschauen“, meinte er auf der Pressekonferenz. Aber: „Ich hätte schon vorher in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter zugesprochen bekommen müssen“, so der Kapitän. Sein Statement in voller Länge sehen Sie hier im Video.