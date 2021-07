Matthäus attackiert Kroos nach DFB-Rücktritt

„Mir fehlten Leidenschaft, Feuer und vertikale Pässe“

„Mir fehlten Leidenschaft, Feuer und vertikale Pässe“, so der ehemalige Bayern-Kicker. „Da bringen all die Ballkontakte nichts, das ist schön anzuschauen - aber nicht effektiv. Seine Flach- und Flugbälle sind wie seine Frisur: schön sauber, total korrekt. Aber: Das nimmt Zeit und Esprit aus dem Spiel. Es waren zu viele Querpässe, er lässt sich weit zurückfallen - in einer Dreierkette macht das keinen Sinn!“ Überhaupt habe Kroos „viel zu wenig Verantwortung übernommen.“