In Rieder Kaserne soll der Ofen für immer aus sein

Das Essen der Soldaten könnte künftig in der Militär-Großküche in Salzburg zubereitet werden. Diese wird gerade um 23 Millionen € gebaut und geht 2023 in Betrieb. Beim OÖ-Militärkommando dementiert man die Gerüchte. Kürzlich sprach sich Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) auch ganz klar zum Erhalt des Standorts Ried aus. SP-Stadchefkandidat Peter Stummer: „Das ist zu wenig, es braucht eine Garantie für den Erhalt der Waffengattung. Mit dem Abzug der Panzer würde wir in Ried mehrere Hundert Soldaten verlieren.“