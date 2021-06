Mädchen lebend im Ganges treibend gefunden

In Indien hat ein Bootsmann ein 21 Tage altes Baby in einer Holzkiste treibend auf dem Fluss Ganges gefunden. Es war mit einem roten Schal und mit Bildern der Hindu-Götter Vishnu und Durga verziert. Das Mädchen wies keinerlei äußere Verletzungen auf und wurde zur Beobachtung in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Nach ihrer Entlassung aus dem Spital soll die Kleine der Kindesfürsorge übergeben werden. Das Video (oben) zeigt den Moment, in dem der Bootsmann Gullu Chaudhary das Baby findet und in seine Arme nimmt.