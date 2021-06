US Open wieder vor vollen Zuschauerrängen

Eine Nachricht, die nicht nur die Tennis-Fans, sondern auch US-Open-Titelverteidiger Dominic Thiem freuen wird: Die US Open werden in diesem Jahr wieder vor vollen Zuschauerrängen ausgetragen. Während der zwei Wochen vom 30. August bis 12. September in Flushing Meadows in New York soll eine hundertprozentige Zuschauerkapazität erlaubt sein. Wie die US Tennis Association am Donnerstag bekanntgab, sollen im Juli alle Tickets für das letzte Major des Jahres in den Verkauf gehen.