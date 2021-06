Impfpflicht für neues Sozial-Personal in Wien

Die Impfpflicht gegen das Coronavirus wird in Wien ausgeweitet - künftig muss neues Personal in Sozialeinrichtungen eine Immunisierung gegen den Erreger vorweisen. Dies war zuvor nur bei Neuanstellungen im Wiener Gesundheitsverbund Vorschrift. In den nächsten Tagen trete die Regelung in Kraft, teilte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Mittwochabend mit.