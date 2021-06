Sommer, Sonne, See: Es wird heißer!

In den Tälern dürfte es trocken bleiben - und sogar noch heißer werden: „Die Temperaturen bleiben vorerst bei knapp über 30 Grad, am Sonntag sind dann sogar 33 Grad möglich.“ Damit steige auch die Wassertemperatur stark an. Mit 24 bzw. 23 Grad sind der Flatschacher und der Maltschacher See in Feldkirchen derzeit am wärmsten. Weniger als 20 Grad haben inzwischen nur noch der Millstätter See, der Afritzer und der Brennsee. Für alle Sommer-Fans heißt das: Sonnencreme nicht vergessen! Tipps zum optimalen Schutz gibt Hautarzt Nikolaus Schicher: