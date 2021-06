Alaba: „Marko musste sich tiefere Sachen anhören!“

Österreichs Nationalteam hat sich laut David Alaba durch die Aufregung um die Sperre von Marko Arnautovic in der Vorbereitung auf das EM-Topspiel am Donnerstag (21 Uhr) gegen die Niederlande nicht ablenken lassen. Arnautovic selbst habe dabei „eine sehr wesentliche Rolle gespielt“, so Alaba am Mittwochabend vor dem Abschlusstraining des ÖFB-Teams in Amsterdam. Und der ÖFB-Star weiß auch: „Marko hat sich davor einiges anhören müssen, was ein bisschen tiefer war als das, was er gesagt hat.“