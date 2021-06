Dänischer Minister: „Europas Asylsystem kaputt“

Die Idee ist zwar nicht neu, so richtig getraut hat sich in Europa freilich noch niemand: Doch jetzt will Dänemark mit Asylzentren in sicheren Drittstaaten außerhalb der EU Ernst machen. Vor wenigen Tagen wurden dafür auch die gesetzlichen Grundlagen geschaffen - von einer sozialdemokratisch geprägten Regierung mit Unterstützung der Liberalen. Das Prinzip: Asylanträge werden in speziellen Einrichtungen außerhalb Europas - etwa in Afrika oder im arabischen Raum - abgearbeitet.