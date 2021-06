Federer verpasst erstmals Viertelfinale in Halle!

Der Schweizer Roger Federer ist als Rekordgewinner des Rasen-Turniers in Halle (Westfalen) erstmals vor dem Viertelfinale ausgeschieden! Der 39-Jährige verlor am Mittwoch in der 2. Runde gegen den 19 Jahre jüngeren Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 6:4, 3:6, 2:6. Der zehnfache Halle-Sieger Federer verpasste damit seinen 70. Matchgewinn in Halle. Die ersten hatte er im Jahr 2000 erreicht, als sein Gegner noch gar nicht geboren war ...