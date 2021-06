Kuss-Plakate in Graz: Wie offen ist die Kirche?

Bischofskonferenz tagte in Mariazell

Unterdessen scheint sich auch die katholische Kirche etwas zu öffnen: Auf ihrer Vollversammlung, die bis gestern im obersteirischen Wallfahrtsort Mariazell tagte, führten Österreichs Bischöfe erstmals in einem solchen Rahmen Gespräche mit 14 Frauen. Dabei ging es auch um die Frage, inwieweit die Mitarbeit von Frauen in Leitungsfunktionen gestärkt werden kann.