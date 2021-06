Kurz: „Können das Leben endlich wieder genießen“

Von einer „Gott sei Dank sehr guten Entwicklung“ hat am Mittwochvormittag Bundeskanzler Sebastian Kurz im Nationalrat gesprochen und damit die aktuelle Corona-Lage im Land gemeint. Aufgrund der immer geringer werdenden Ansteckungszahlen - so wurden am Mittwoch mit Stand 9.30 Uhr 153 Neuinfektionen gemeldet - und der weiter steigenden Impfrate könne man „getrost sagen, dass wir das Schlimmste hinter uns haben“. Endlich könnten wir „unser Leben nun auch wieder genießen“.