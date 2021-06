Insgesamt 571.400 Impfungen in Tirol durchgeführt

Vorgeschlagene Impftermine wahrnehmen!

Aktuell ist zu beobachten, dass es in Tirol auch zu Absagen von vorgeschlagenen Impfterminen kommt. Gesundheitslandesrätin Annette Leja appelliert an die Bevölkerung, die Impftermine unbedingt auch anzunehmen, sofern keine triftigen Gründe dagegensprechen. „Je früher eine Immunisierung durchgeführt wird, desto besser sind die Tirolerinnen und Tiroler auch gegen das Coronavirus und mögliche Virusvarianten geschützt. Unser klares Ziel ist und bleibt es, dass sich so viele Menschen wie möglich in Tirol impfen lassen, um die Krise dauerhaft überwinden können.“ Generell gilt: Bei einer Termineinladung über www.tirolimpft.at müssen bei Zweifachimpfstoffen beide Termine angenommen oder abgelehnt werden. Sollte man an einem der beiden vorgeschlagenen Impftermine verhindert sein, so muss der gesamte Terminvorschlag abgelehnt werden. Die Personen verbleiben im System und erhalten bei der nächsten Möglichkeit einen neuen Terminvorschlag.