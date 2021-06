England: Pfleger könnten ohne Impfung Job los sein

Impfpflicht in manchen Bereichen bereits Realität

Der Vorstoß stößt nicht überall auf Gegenliebe: Die British Medical Association, die die Interessen von Ärzten vertritt, warnte, dass „die obligatorische Pflicht zur Impfung aller Mitarbeiter gegen Covid-19 neue ethische und rechtliche Implikationen mit sich bringen“ würde, so die britische Zeitung „Guardian“. In manchen Bereichen sind bestimmte Schutzimpfungen jedoch schon Pflicht: So muss man sich in das Personal in der Chirurgie beispielsweise bereits gegen Hepatitis B impfen lassen.