Imster Touristiker suchen neues Vorstandsmitglied

Paradewirt Andi Gasser neu im TVB-Vorstand

Die neue Aufgabe des Kontrollgremiums ist nun, den Vorstand zu „reparieren“, auch mittels Neuwahl. In der AR-Sitzung am Montag ging man aber einen anderen Weg: Andreas Gasser, Betreiber von Linserhof und Gasthof Neuner, wurde in das Vorstandsgremium entsandt. Dort verblieb ja nur mehr Obmannstellvertreter Paul Auderer. „Die beiden haben nun die Aufgabe, aus den Mitgliedern die dritte Person im Vorstand zu finden“, schildert Schatz den nächsten Schritt. Zur Erinnerung: Die Vorstandsmitglieder Evi Krismer, die ebenfalls das Handtuch warf und Oswald Hausberger, der weiterhin zur Verfügung steht, waren kooptiert und hatten kein Stimmrecht. Also ist der eigentliche Vorstand ein Dreiergremium, dem wird dann die neue Spitze entwachsen. „Ich mache es sicher nicht“, sagt Auderer unmissverständlich. Schatz spricht von einer „Superlösung mit Andi Gasser“ und wünscht sich, „in Ruhe arbeiten zu können ohne Querschüsse“. Auch TVB-GF Köhle ist mit Gasser als Vorstand „sehr happy“.