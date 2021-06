Bahnstrecke gesperrt: Busse fahren stattdessen

„Die Bautätigkeiten wurden so geplant, dass erforderliche Streckensperren so kurz wie möglich ausfallen“, sagt ÖBB-Projektkoordinator Gerhard Pajer. Die Bauarbeiten gehen zügig voran. „Künftig werden die Züge mit grünem Strom und auch häufiger, nämlich alle 30 Minuten, diese Strecke entlang fahren“, so Projektleiter Gerald Zwittnig. Durch die Elektrifizierung könnten jährlich so viel CO2-Emissionen eingespart werden, für deren Aufnahme rund 75 Hektar Wald nötig wären.