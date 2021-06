Deutsches Paar kam mit Motorrad in Krems zu Sturz

Auf der Innerkremser Landesstraße (L19) kam am Dienstag gegen 14 Uhr auf Höhe Vorderkrems, Gemeinde Krems in Kärnten im Bezirk Spittal/Drau, ein 61-jähriger Urlauber aus Deutschland mit seinem Motorrad in einer Linkskurve aus bisher unbekannter Ursache zu weit nach rechts an den Fahrbahnrand, prallte dort gegen die Leitschiene, und kam zu Sturz.