Bachmann-Preis: Nur ein Versuch für Online-Lesung

Mit der Auslosung der Reihenfolge beginnt heute, Mittwoch, das Wettlesen um den 45. Ingeborg-Bachmann-Preis (ab 18 Uhr live auf bachmannpreis.orf.at). Vor Ort in Klagenfurt wird dabei aber nur die Jury sitzen. Die Autoren mussten ihre Texte coronabedingt bereits zuvor einlesen und sind nur per Video zugeschaltet (ab Donnerstag auf 3sat). Den größten Wettbewerbsdruck haben die Literaten also schon hinter sich.