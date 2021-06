Lenker nach Autounfall: „Ich sehe keinen Schaden“

Nicht schlecht gestaunt hat am Montagnachmittag eine 35-jährige Frau, die mit ihrem Wagen in Lindau unterwegs war. Als sie stehenbleiben musste, fuhr ein blauer Honda an ihr vorbei und schrammte dabei an ihrem Auto entlang. Die Fahrerin des Honda blieb entspannt hinterm Steuer sitzen und setzte ihre Fahrt ungestört fort. Eine Augenzeugin aber notierte sich das Kennzeichen - und so stellte die Polizei fest, dass es sich bei der Lenkerin um eine 80-Jährige aus Lindenberg handelte. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrerflucht.